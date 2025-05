Gauff umilia Swiatek che la prende malissimo e scoppia a piangere in campo

MADRID (Spagna) - Ci sono sconfitte che fanno più male di altre, e quella incassata dalla polacca Iga Swiatek ha lasciato senza dubbio il segno. Sulla terra rossa spagnola di Madrid, la numero due del ranking Wta ha perso in malo modo la sfida contro la statunitense Coco Gauff che si è imposta in poco più di un’ora lasciando all’avversaria soltanto un paio di games. Il risultato di 6-1, 6-1 ha rappresentato un’umiliazione per la Swiatek che non è riuscita a nascondere tutta la propria frustrazione già durante il match.