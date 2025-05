Ruud, il tacco fa impazzire il pubblico ma non Raul: reazione di ghiaccio a Madrid

Ruud, il tacco davanti a Raul fa impazzire il pubblico

E quale modo migliore per celebrare la presenza di uno dei migliori attaccanti della storia dei "Blancos" e del calcio internazionale se non mettendo in mostra le proprie doti calcistiche. Ci ha provato Ruud, che dopo un servizio terminato lungo si è lasciato andare ad un colpo di tacco che ha mandato in visibilio il pubblico, mentre la reazione di Raul è sembrata di ghiaccio: è rimasto impassibile, a differenza degli spettatori sugli spalti che hanno applaudito tra lo stupore generale. In effetti, Ruud ha colpito perfettamente la pallina con il tacco spedendola verso il cielo, davvero in alto. Raul, però, non ha dato cenni di meraviglia. Per lui il colpo di tacco era all'ordine del giorno.