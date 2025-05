La frase di Bertolucci dopo il punto di Musetti: "Gli do la racchetta e..."

Musetti si ferma in semifinale, in finale contro Ruud ci va Draper a Madrid. Peccato, l'azzurro ha sbagliato troppo nel primo set (perso 6-3), molto meglio nel secondo ma non è bastato. Draper ha messo in mostra la specialità del lungo linea, spolverato di continuo di dritto e di rovescio con potenza e precisione: questo è stato uno dei colpi che più ha messo in difficoltà Musetti, che ha provato a rallentare il ritmo e a variare gioco anche se non sempre con i risultati sperati. In effetti, muovere di continuo l'inglese da una parte all'altra del campo e insidiarlo con il back sono state le mosse nel primo set pensate da Musetti per limitare l'abilità di Draper di arrivare bene sulla pallina. In parte ha funzionato, in parte no.