Il primo allenatore di Alcaraz confessa: “Andarmene è stata la migliore decisione, il padre…”

Carlos Santos è stato il primo allenatore di Carlos Alcaraz, seguendolo da vicino quando era ancora un bambino, da quando aveva 5 anni fino a quando ne aveva 12. "Ho dedicato anima e corpo a Carlitos. Non solo in termini tennistici, ma anche di preparazione fisica e alimentazione. Viaggiavo con lui e studiavo con lui, in campo ma anche fuori per quanto riguarda l'aspetto manageriale" ha raccontato in un'intervista a Puntodebreak per promuovere il suo libro "Alcaraz: la forgiatura di un campione". "Non credo che mi venga dato il giusto merito" ha poi aggiunto con un pizzico di amarezza Santos. In merito al suo successore, invece: "La nuova persona non fu scelta per il contributo che poteva dare, bensì perché avrebbe portato uno sponsor. Io non mi feci da parte solo per quello, ma alla fine abbandonai il progetto perché volevo qualcosa di più di una stretta di mano".