La verità dietro le difficoltà di Djokovic e Swiatek: "Non c'entra il tennis, fuori succede di tutto"

Novak Djokovic e Iga Swiatek sono due dei grandi delusi del Mutua Madrid Open . Il serbo è stato eliminato da Matteo Arnaldi nel match d'esordio, subendo la sua terza sconfitta consecutiva. La polacca invece ha subito una delle batoste più severe della sua carriera, venendo travolta con un doppio 6-1 da Coco Gauff. Nessuno dei due ha cercato alibi per la propria deludente prestazione, tuttavia è apparso chiaro fin da subito come per entrambi non si trattasse semplicemente di un problema di campo. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista francese Benoit Maylin, che su X ha scritto: "Prima di crocifiggere Djokovic e Swiatek dopo lo strano comportamento di Novak e l'apparente nervosismo di Iga, bisogna notare che entrambi stanno attraversando un momento complicato ". Djokovic salterà addirittura gli Internazionali d'Italia, arrivando al Roland Garros senza neppure una vittoria in stagione su terra rossa, mentre Swiatek sarà presente al Foro Italico, dove avrà la pressione di dover difendere il titolo.

Cosa succede davvero a Djokovic e Swiatek

"Molti degli amici intimi di Djokovic hanno problemi di salute. Swiatek invece ha perso il nonno prima del torneo" ha aggiunto Maylin. Da parte di Nole e del suo team non è arrivata alcuna conferma o smentita, mentre dalla Polonia hanno effettivamente confermato questa versione. In particolare - come riportato dal giornalista polacco Michal Cojecki - la responsabile della comunicazione di Swiatek, Daria Sulgostowska, ha spiegato che Iga ha partecipato al funerale di suo nonno prima del torneo di Madrid. Dopo la sconfitta a Stoccarda, l'ex numero uno al mondo non è volata direttamente in Spagna, bensì ha fatto tappa nella sua patria per non mancare alla cerimonia. Inoltre, i media polacchi hanno ventilato l'ipotesi di un possibile stop per Swiatek al termine del Roland Garros. Al momento non c'è nulla di ufficiale, tuttavia sembra che Iga stia riflettendo se saltare o meno l'intera stagione su erba.