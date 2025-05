Sinner, allenamento con Rune a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Manca solamente un giorno al ritorno alla normalità di Jannik Sinner, che domani, 4 maggio, finirà di scontare la sospensione di tre mesi dopo l'accordo raggiunto con la Wada per il caso doping. Il numero uno al mondo ha ripreso gli allenamenti il 13 aprile in strutture ufficiali e con giocatori tesserati in vista del rientro in campo, che avverrà in occasione dell'attesissima 82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il cui main draw prenderà il via il 7 maggio. L'altoatesino tornerà finalmente a guidare l'ordine delle teste di serie e proverà a ripartire da dove ha lasciato.