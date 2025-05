La risposta di Djokovic è un indizio sul suo futuro: "Oggi per me è difficile, ma..."

Djokovic: "Difficile raggiungere certi risultati"

Djokovic ha poi raccontato lo spirito con cui si è approcciato negli anni al circuito ATP: "Ho sempre cercato di circondarmi delle persone giuste, ma anche di essere curioso e di non dare mai niente per scontato. Nel corso degli anni ho provato ad essere la miglior versione di me stesso, magari anche rifiutando di sponsorizzare determinati prodotti o di partecipare a certe attività perché non rispecchiavano i miei valori". Nell'intervista non poteva infine mancare una domanda sui progetti futuri. E, anche se Nole non si è sbilanciato, ha comunque fornito un indizio in merito a ciò che lo attende: "Rispetto a quando ero al top, adesso è complicato per me ottenere gli stessi risultati. Questo non vuol dire che non ci riuscirò mai più, ma quella grandezza cambia forma. In uno sport come il tennis non puoi mai averne abbastanza, altrimenti è meglio accantonare la racchetta. Personalmente, ho ancora la mentalità del 'non è abbastanza'".