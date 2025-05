Bertolucci e la previsione su Sinner a Roma: "Dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso..."

Ci siamo, il momento più atteso è lì, a portata di emozioni. Jannik Sinner sta per tornare. Prima si contavano le settimane, poi i giorni. Adesso sarà questione di ore. Il 5 maggio il numero uno al mondo potrà tornare finalmente ad incantare sulla terra dopo lo stop forzato per il caso Clostebol. A dare il bentornato in campo all'altoatesino ci ha pensato l'ex coppia azzurra per antonomasia della storia del tennis, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che, nel consueto appuntamento con il podcast "La telefonata", hanno fatto la loro previsione sul cammino di Sinner a Roma. "C'è un'attesa enorme al Foro Italino ed è un qualcosa di comprensibile", ha detto Bertolucci.

La previsione di Bertolucci sul rientro di Sinner a Roma

Panatta risponde a modo suo: "Dopo tre mesi, lui entrerà in campo e soffrirà un pochino, questo è inevitabile. Per questo motivo secondo me diventa fondamentale il sorteggio: se troverà giocatori abbastanza congegnali al suo gioco allora andrà parecchio avanti. Se viceversa troverà subito avverari più ostici potrebbe avere problemi". Bertolucci appare più sereno dell'amico e collega: "Ti dico la verità, sono convinto che nei primi due turni non ci siano giocatori che possano impensierirlo, io sono molto fiducioso. Sinner avrà pressione e farà fatica nei primi turni visto che non gioca da un bel po' e ha perso il ritmo partita ma ormai è in un’altra dimensione, dovrebbe succedere veramente qualcosa di clamoroso per vederlo uscire subito da Roma", ha dichiarato Bertolucci.