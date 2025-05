Il video clamoroso degli Internazionali di tennis fa il giro del mondo: "Solo a Roma..."

Tra le vie di Roma sale la febbre per l'inizio dell'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, il terzo Masters 1000 della stagione sul rosso il cui main draw è in programma dal 7 al 18 maggio. L'atmosfera unica del torneo che si disputerà sui campi del Foro Italico è arrivata a Fontana di Trevi, dove a partire da sabato 3 maggio fino a martedì 6 ogni sera dalle 21 a mezzanotte, apassionati e turisti potranno godere dello spettacolo di video mapping che trasforma un luogo simbolo di Roma in uno dei centri dell'evento che coinvolge sempre di più l'intera città.