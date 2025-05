L’ex stella brutale con Djokovic: “Gli interessa un solo torneo. Non vincerà altri Slam…”

Novak Djokovic sarà tra i grandi assenti dei prossimi Internazionali BNL d'Italia , in programma dal 7 al 18 maggo sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma . Dopo le delusioni delle eliminazioni al primo turno di Montecarlo e Madrid , rispettivamente per mano di Alejandro Tabilo e Matteo Arnaldi , il 24 volte campione Slam ha deciso di prendersi un periodo di pausa per provare a ritrovare la forma migliore in vista del Roland Garros , secondo Slam della stagione. Della condizione e del periodo complicato del serbo ha parlato anche l'ex numero 8 del mondo John Isner.

Isner: "A Djokovic interessa solo Wimbledon"

"Ovviamente, è davvero difficile per noi dirlo, ma se devo tirare a indovinare, credo che a questo punto gli interessi solo Wimbledon - le parole di Isner -. È molto improbabile che possa vincere il Roland Garros e forse ora potrebbe anche capirlo. Tre set su cinque in due settimane sulla terra battuta, con tutti i grandi giocatori, con il ritorno di Sinner, è molto improbabile. Non è la sua superficie migliore, per cominciare, sta giocando male in questo momento". Lo statunitense ha aggiunto: "Era molto frustrato, non so se l'avete visto, a Madrid sul campo di allenamento. Sapete, ha appena avuto un momento di frustrazione,come è successo a tutti noi, ma è davvero incredibile vedere che ha completato il suo percorso nel tennis. Vuole ancora di più, è sempre così ammirevole. Sappiamo tutti che i suoi obiettivi per il resto della carriera sono cercare di vincere un altro Grande Slam, cosa che sarebbe incredibile per lui a 37 o 38 anni".