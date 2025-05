Tifosi in delirio per Musetti a Roma: "Ecco quando c'è stata la svolta"

Lorenzo Musetti si conferma uno dei tennisti più amati dal pubblico presente al Foro Italico per gli Internazionali Bnl d’Italia. Non è solo Sinner-mania a Roma, dove anzi i tifosi hanno riservato calore e affetto anche all’altro giocatore italiano presente in top 10. Reduce dalla semifinale a Madrid, Musetti è stato impegnato in mattinata sul Campo 5 per un allenamento con il bulgaro Grigor Dimitrov e si è anche goduto il bagno di folla. Tanti gli autografi firmati così come i selfie scattati, perlopiù con i bambini, da parte del carrarino, che poi è anche intervenuto in conferenza stampa. “Sono a Roma per confermare il bel momento che sto attraversando. Lo vivo con gioia e orgoglio, non può che farmi piacere essere un esempio per tanti bambini che sognano di diventare campioni”.