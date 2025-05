Ljubicic esalta Sinner: "Gli accadrà qualcosa di bello, il futuro è suo"

ROMA - «Le parole di Alcaraz non le percepisco come una cosa positiva. La nostra generazione non parlava di alcune cose. Tra lui e Sinner chi vincerà di più? Oggi verrebbe da dire Jannik, ma siamo solo al primo giro della gara». Dal gesto tecnico in campo alla psicologia, sempre più determinante fuori, Ivan Ljubicic ha ovviamente tutti gli strumenti per analizzare a 360° tutto ciò che riguarda il circuito.