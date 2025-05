Berrettini torna a Roma: bagno di folla dopo lo spavento di Madrid

Nemmeno i fantasmi riemersi a Madrid fermano il ritorno a Roma di Matteo Berrettini, che ritrova gli Internazionali dopo quattro anni di assenza. Il tennista romano torna sulla terra rossa di casa in un’edizione leggendaria, la prima con un italiano in campo da numero uno del mondo. Alle spalle di Sinner, sono numerosi gli azzurri pronti a far divertire il pubblico di casa. Tra questi lo stesso Matteo, che quest’oggi si prenderà il calore della sua città con l’