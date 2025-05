Draper, il gesto da campione nei confronti di Sinner: "Ci è mancato"

Dopo la finale persa al terzo set contro Casper Ruud nel Masters 1000 di Madrid , Jack Draper si prepara all'esordio agli Internazionali Bnl d'Italia . Testa di serie numero 5 del tabellone, il tennista britannico farà il suo debutto al secondo turno contro Luciano Darderi . Durante la preparazione al torneo della capitale, Draper ha anche avuto modo di allenarsi insieme a Jannik Sinner , suo grande amico al ritorno in campo dopo i tre mesi di stop per il caso doping. E proprio sul rientro dell'azzurro, il campione di Indian Wells ha speso delle bellissime parole.

Draper, le parole sul ritorno di Sinner

Il tennista britannico in una recente intervista ha parlato così del ritorno in campo del numero uno al mondo: "Questa settimana Sinner sarà al centro dell’attenzione, ma penso che sia fantastico avere il numero uno al mondo di nuovo nel circuito Atp. Jannik ci è mancato. Lui è il tennista più forte ormai con continuità e penso che sia stato negativo per il tennis che non abbia potuto partecipare ai tornei. Ovviamente sappiamo cosa è successo, ma sono felice che sia tornato. Gli auguro il meglio. Spero che il suo ritorno in campo vada bene e che si possa divertire giocando".