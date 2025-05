Internazionali d'Italia, Arnaldi eliminato da Bautista Agut

ROMA - Si chiude al primo turno il cammino dell’azzurro Matteo Arnaldi che agli Internazionali d’Italia di Roma viene eliminato in due set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut - numero 56 del ranking mondiale - con il punteggio di 6-4 6-3 . Il tennista iberico affronterà nel secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Roma lo statunitense Tommy Paul.

Arnaldi-Bautista, la partita

Lo spagnolo ha vinto la sfida piazzando un break nel sesto game del primo set, la reazione di Arnaldi è stata immediata, con un controbreak che ha restituito nuove speranze al tennista azzurro. A quel punto, Arnaldi ha perso il proprio turno di battuta che gli avrebbe consentito di riprendere l’avversario perdendo il primo set per 4-6. Nel secondo set Arnaldi ha pagato psicologicamente la prima partita: Bautista ha strappato il servizio all’italiano nel secondo e nel sesto gioco, Arnaldi ha provato a restare in partita piazzando il break nell’ottavo gioco, ma lo spagnolo alla fine si è imposto per 6-3.