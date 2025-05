Bufera nel tennis, l’Atp accusata di “aver fatto pressioni” su Zverev e Shelton: cosa è successo 

La pesante accusa all'Atp: "Shelton e Zverev minacciati"

A New York, a riguardo, sono emersi i primi sviluppi. È infatti stata emessa una sentenza dalla corte federale presieduta dal giudice Margaret Garnett, che ha stabilito che "la condotta dell’ATP finora può essere etichettata come potenzialmente coercitiva, ingannevole e tendente all’abuso". La corte newyorkese ha posto in particolare l’accento sulla condotta nei confronti di Alexander Zverev e Ben Shelton: "Alcuni funzionari dell’Atp avrebbero cercato di costringere questi due giocatori a firmare una lettera in cui negavano di essere a conoscenza della causa intentata dalla PTPA lo scorso marzo".