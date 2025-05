Alcaraz e quella frase su Sinner in conferenza stampa: "Dopo tre mesi..." 

"Il rientro di Sinner? È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo tra noi. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato lunghissimo. Penso che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua, qui a Roma. È fantastico per me, per il il tennis, per i tifosi averlo di nuovo tra noi e che possa giocare di nuovo un torneo". Così Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali.