Musetti-Nakashima, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha esordito con una vittoria agli Internazionali BNL d’Italia , superando in due set il qualificato Virtanen davanti al pubblico del Campo Centrale. Adesso l’asticella si alza per il carrarino, che trova sulla sua strada lo statunitense Brandon Nakashima , 28^ testa di serie. Reduce dalla semifinale a Madrid e fresco di debutto in top 10, Musetti partirà chiaramente favorito.

Musetti-Nakashima, data e orario del match

La sfida tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima andrà in scena domenica 11 maggio sul Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Nakashima

Musetti e Nakashima si sono affrontati due volte in carriera, entrambe nel 2024. Il primo confronto, di scena sull’erba del Queen’s, ha visto prevalere Lorenzo in tre set. L’americano si è invece preso la rivincita pochi mesi dopo, in occasione del terzo turno degli US Open. Quello di Roma sarà il primo incontro tra i due su terra rossa.

Dove vedere il match di Musetti in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le sfide del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030