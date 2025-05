Sinner si allena con un cardiofrequenzimetro sul torace prima dell'esordio agli Internazionali

Manca sempre meno al debutto agli Internazionali BNL d'Italia per Jannik Sinner , atteso sul Campo Centrale sabato nella sessione serale. L'azzurro rientrerà davanti al proprio pubblico dopo la sospensione di tre mesi e sarà impegnato contro l'argentino Mariano Navone , nel match valido per il secondo turno. Prosegue sui campi del Foro Italico l'avvicinamento al match inaugurale del numero uno al mondo, che continua ad allenarsi a Roma per farsi trovare pronto in vista dell'esordio. Dopo gli allenamenti con Jiri Lehecka, Lorenzo Sonego, Taylor Fritz e Casper Ruud nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì è l'argentino Francisco Cerundolo il compagno d'allenamento di Jannik.

Sinner si allena con un dispositivo speciale

L'allenamento tra Sinner e Cerundolo, in programma sul Campo 5, quello più lontano dal pubblico. Ciò che non è passato inosservato per Jannik è il cardiofrequenzimetro sul torace con il quale si è allenato. Di cosa si tratta? È un dispositivo che misura la frequenza cardiaca e aiuta a capire se si sta lavorando al giusto livello di intensità. Sinner non vuole lasciare dunque nulla al caso e punta a curare ogni singolo dettaglio per rendere al meglio in campo. Specialmente nel torneo di casa, dove ci tiene a fare bella figura davanti al pubblico romano.