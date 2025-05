Alcaraz a sorpresa: "Sarò a Lazio-Juve, ma con un occhio a Sinner..."

Carlos Alcaraz ha debuttato con un successo agli Internazionali BNL d'Italia, superando comodamente il serbo Dusan Lajovic per 6-3 6-3. Il tennista spagnolo è apparso anche in buone condizioni fisiche e sembra essersi messo alle spalle l'infortunio che l'aveva costretto a saltare il torneo di casa, il Masters 1000 di Madrid. "In questi giorni ho cercato di concentrarmi e oggi mi sono sentito a mio agio in campo, ho servito alla grande. Ho avuto buone indicazioni e credo che ciò mi dia tanta fiducia in vista del futuro" ha commentato. Lo spagnolo ha poi rivelato i suoi piani per la giornata di sabato, in cui non è atteso in campo.