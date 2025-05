ROMA - È il grande giorno di Matteo Berrettini che esordisce con una vittoria sul Centrale del Tennis agli Internazionali d'Italia . L'azzurro batte in due set ( 6-4, 7-6 ) il britannico Jacob Fearnley , tennista meno talentuoso dell'azzurro che però al primo turno ha eliminato Fabio Fognini in due set. In uno stadio tutto esaurito, il tennista romano ha dimostrato una grande forma. Ora passa al terzo turno , dove troverà il vincitore della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il kazako Alexander Bublik. Segui la sfida con noi in tempo reale sul nostro sito

13:55

Una lunga battaglia sul Centrale

La partita di Berrettini a Roma è durata quasi due ore: 1 ora e 56 minuti per la precisione.

13:43

Berrettini: "Volevo vivere questo"

"Se poteste sentire i miei battiti capireste l'emozione. Per troppo tempo mi è mancata questa atmosfera e a un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo, invece grazie al mio team e alla famiglia che mi è stata vicina oggi sono qui. Volevo vivere questo, alla fine è solo una questione di emozione", ha detto Berrettini alla fine del match. "Sono sceso in campo con l'aspettativa di sapere che non potevo giocare il miglior tennis. Non mi sono allenato tantissimo. Sono sceso in campo con tanta voglia. Non mi importava come giocare, nel secondo set ho reagito grazie al pubblico e alla mia volontà. Facciamo gli scongiuri ma sto bene" .

13:29

Internazionali, Paolini in campo dopo Collins-Swiatek

Ora sul centrale la sfida tra Collins-Swiatek. Subito dopo sarà il momento di Jasmine Paolini, impegnata contro Ons Jabeur per conquistare gli ottavi di finale.

13:22

Berrettini, ritorno trionfale agli Internazionali

Grande match e grande emozione per Matteo Berrettini, che dopo quattro anni torna a vincere agli Internazionali d'Italia.

13:12

Berrettini, il messaggio sulla telecamera ai tifosi

"Mi siete mancati", questa la scritta di Berrettini sulla telecamera dopo la sua vittoria all'esordio.

13:08

+++ Berrettini batte Fearnely e vola al terzo turno +++

Fearnley crolla nel tie-break, Berrettini ne approfitta e spinge chiudendo con un dominante 7-0 che gli vale il match: l'azzurro vince in due set (6-4, 7-6) e vola al terzo turno.

13:06

Berrettini avanti 4-0 nel tie-break

Punto incredibile di Berrettini, ben fuori dal campo, e parziale di 4-0 in questo tie-break potenzialmente decisivo.

13:02

Berrettini va sul 6-6: ora il tie break

E' lunga la risposta del britannico Fearnley sul servizio di Berrettini. L'italiano sbaglia il dritto tirando a rete. Ottimo attacco di Berrettini che va a segno, l'avversario non riesce a rispondere. Berrettini è reattivo su una palla deviata dal nastro: l'italiano trova il lungo linea vincente. Il britannico sbaglia lo scambio, Berrettini porta a casa il game. Si va al tie break.

12:57

Fearnley mantiene il servizio: 6-5

Il britannico piazza un ace. Fearnley sfrutta il servizio e chiude il punto con un dritto vincente. Berrettini sorpreso dal rimbalzo della palla sbaglia la risposta. Berrettini sbaglia la smorzata. Fearnley vince il game e si riporta avanti

12:54

Berrettini si porta in parità: 5-5

Berrettini fa correre l'avversario inducendolo all'errore. Fearnley trova il lungo linea vincente. Servizio vincente di Berrettini. Ace dell'italiano, il terzo del set, il sesto del match. Ancora un servizio vincente! Berrettini si riporta in parità

12:50

Berrettini piazza il break: Fearnley avanti 5-4

Fearnley conquista il primo punto. Il britannico va a segno con una palla corta. Fearnley sbaglia il colpo sotto rete. Esce l'attacco del britannico. A segno Fearnley. Ottimo attacco di Berrettini: parità. Il britannico si riporta avanti: set point. Berrettini conquista un punto prezioso: parità. Ancora un dritto vincente di Berrettini: palla break per l'italiano. Il dritto di Fearnley termina in rete, Berrettini piazza il break!

12:42

Berrettini accorcia le distanze: Fearnley avanti 5-3

Errore nello scambio di Berrettini. Se ne va il dritto di Fearnley. E' buono l'attacco di Berrettini che chiude il punto con una volèe in campo aperto. Esce la risposta con il rovescio in lungo linea del britannico. Berrettini va a segno e porta a casa il game

12:38

Berrettini vanifica due palle break: Fearnley avanti 5-2

Dopo aver concesso due palle break, Fearnley si riporta in parità. Altro errore di Berrettini. Fearnley vince il settimo game e si porta avanti per 5-2

12:30

Berrettini mantiene il proprio turno di battuta

L'italiano accorcia le distanze vincendo il sesto game del secodo set. Ora Fearnley conduce per 4-2

12:27

Fearnley allunga il passo: 4-1

Berrettini va a segno con uno slice. L'italiano non risponde sul violento servizio di Fearnley. Berrettini colpisce male, il suo rovescio termina in corridoio. Il britannico va a punto dopo un recupero affannoso di Berrettini. Esce la risposta del briannico. Palla break per Berrettini. Fearnley piazza il secondo ace. Errore di Berrettini che cerca un colpo piatto senza trovare la misura. Berrettini sbaglia l'ennesima palla corta.Fearnley allunga il passo.

12:20

Berrettini cede il servizio: Fearnley avanti 3-1

Berrettini sbaglia il dritto cercando un lungo linea che si spegne sulla rete. Doppio fallo per Berrettini, il secondo del set. Berrettini conquista il primo puntodel game. Errore di Fearnley, Berrettini ottiene un punto preziosissimo nell'economia del match. Va a segno la prima di servizio dell'italiano. Il britannico sorprende Berrettini con un lungo linea imprendibile. Errore a rete di Berrettini che sbaglia un colpo piuttosto semplice: palla break per il britannico. Va a segno la palla corta di Fearnley che strappa il servizio a Berrettini e si porta sul 3-1.

12:13

Fearnley mantiene il turno di battuta: 2-1

Doppio fallo per il britannico in apertura del suo turno di battuta. Berrettini forza il colpo, ma non trova la misura. Primo ace di Fearnley. Altro errore di Berrettini che lavora bene nello scambio, ma sbaglia la finalizzazione. Altro punto per il britannico. Il rovescio di Fearnley esce. Berrettini non riesce a trovare il punto sbagliando una palla corta.

12:09

Berrettini si porta in parità: 1-1

Doppio fallo per Berrettini. Servizio vincente dell'italiano. Ottimo colpo di Fearney che recupera dopo un tocco spiazzante del nastro. Il britannico stecca sul servizio di Berrettini. Ace dell'italiano: è il quarto della partita. Ancora un ace. Berrettini vince il secondo game del secondo set

12:06

Fearnley avanti nel secondo set: 1-0

Inizia il secondo set, Fearnley al servizio. Berrettini infila Fearnley con un rovescio in lungo linea meraviglioso. Il britannico va a segno. Berrettini spinge i suoi colpi e induce l'avversario all'errore. Non va a segno il colpo di Berrettini. L'italiano prova a difendersi, ma Fearnley conduce lo scambio e conquista il punto dopo un errore di Berrettini. Servizio vincente del britannico che mantiene il proprio servizio.

11:58

Berrettini vince il primo set

Berrettini conquista il primo punto sfruttando l'errore dell'avversario. L'italiano cerca ancora una palla corta che non lo premia: il britannico recupera e piazza il colpo vincente. Servizio vincente al centro per Berrettini. Altra battuta vincente per Berrettini che oa ha un due set point. La risposta di Fearnley esce, Berrettini vince il primo set per 6-4 in 46 minuti.

11:54

Berrettini si porta avanti piazzando il break: 5-4

Fearnley conquista il primo punto con una volèe alta. Esce a fondo campo il dritto del britannico. Ancora un errore da parte di Fearnley che arriva in ritardo nello scambio. Secondo errore grave per il tennista di Edimburgo: due palle break per Berrettini. Il britannico annulla la prima palla break di Berrettini. Berrettini sbaglia un punto semplicissimo dopo un attacco efficace: parità. Doppio fallo di Fearnley: altra palla break per Berrettini. Se ne va a fondo campo il dritto del britannico, Berrettini piazza il break!

11:48

Berrettini si porta in parità: 4-4

Berrettini trova il punto con la seconda di servizio. L'italiano gioca colpi molto profondi che mettono alle corde Fearnley. Ace di Berrettini! Altro servizio vincente di Berrettini che tiene il servizio non concedendo punti all'avversario.

11:44

Fearnley si porta avanti: 4-3

Fearnley conquista il primo punto con un ottimo servizio. Altro punto del britannico, con Berrettini che non riesce a rispondere. L'errore di Fearnley regala un punto a Berrettini. Il britannico coglie di sorpresa Berrettini con una palla corta che va a segno. Altro errore in risposta di Berrettini: il britannico si porta avanti.

11:41

Berrettini-Fearnley: 3-3

Berrettini cerca una palla corta, il britannico intuisce le intenzioni dell'avversario e piazza una volèe chiudendo il punto a proprio favore. Fearnley colpisce in maniera molto profonda, Berrettini non riesce ad arrivare sulla palla. Servizio vincente per Berrettini che esce dall'impaccio con la battuta. Altra prima di servizio vincente per l'italiano. Altro errore di Berrettini che sceglie di giocare una palla corta che muore sulla rete. Palla break per il britannico. Dopo uno scambio prolungato, Fearnley tira il proprio colpo sulla rete: parità. Il rovescio di Fearnley si ferma sul nastro. Fearnley arriva sulla palla corta di Berrettini, poi mira alla figura trovando il punto: parità. Va a segno l'attacco di Berrettini dopo una buna prima palla di servizio. Berrettini mantiene con qualche apprensione il proprio turno di battuta

11:32

Fearnley mantiene il servizio: 3-2

Dopo un game piuttosto combattuto, Fearnley mantiene il proprio turno di battuta.

11:27

Berrettini vince il quarto game: 2-2

L'azzurro riporta subito il punteggio in equilibrio non lasciando opportunità all'avversario

11:24

Fearnley si porta avanti: 2-1

Fearnley porta a casa il primo punto. La risposta di Berrettini è vincente. Errore gratuito da parte del britannico che sbaglia completamente il colpo. Berrettini arriva in ritardo e tira il rovescio sulla rete. Servizio e volée vincente di Fearnley. Ottimo passante di Berrettini che infila l'avversario: parità. Brutto errore di Berrettini che non va a segno con il dritto incrociato. Fearnley chiude il game con una palla corta: il britannico si porta avanti per due a uno.

11:18

Berrettini pareggia il conto: 1-1

Berrettini non trova la misura regalando il punto all'avversario. Dritto profondo di Berrettini e palla corta per chiudere il punto. Ace di Berrettini. Servizio vincente dell'italiano. Berrettini ancora a segno con un dritto incrociato.

11:14

Fearnley vinc il primo game

Inizia la partita: Fearnley al servizio. Doppio fallo in apertura per il britannico. E' lungo il dritto di Berrettini che perde lo scambio. Fearnley scende a rete e conquista il punto. Altro punto del britannico. Fearnley vince il primo gioco del primo set

11:10

Berrettini-Fearnley, si comincia

Si è appena concluso il riscaldamento dei due tennisti sul Centrale del Foro Italico. Il tennista italiano ha vinto il sorteggio e ha decso di lasciare il turno di battuta all'avversario.

11:03

Berrettini torna al Foro Italico

Tutto pronto per il ritorno di Matteo Berrettini al Foro Italico: il tennista romano ha giocato la sua ultima partita agli Internazionali d'Italia il 13 maggio 2021. Ora scende in campo sul Centrale contro il britannico Jacob Fearnley: in palio c'è la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Roma

10:55

Il profilo di Jacob Fearnley

Jacob Fearnley è nato a Edimburgo il 15 luglio 2001. Attualmente occupa la 57ª posizione della classifica, ed è il suo best ranking nella graduatoria mondiale. Non ha ancora vinto alcun titolo del circuito Atp.

10:45

Il profilo di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile 1996. Attualmente occupa la 30ª posizione della classifica mondiale. Il suo best ranking nella graduatoria Atp è stato il 6º posto. E’ l’unico giocatore italiano della storia ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon. Negli altri tornei dello Slam ha giocato le semifinali agli Australian Open e agli Us Open, mentre al Roland Garros non è mai andato oltre i quarti di finale. Nella sua carriera ha vinto 10 titoli, sei sulla terra rossa e quattro sull’erba.

10:30

Berrettini protagonista a Piazza del Popolo

La grande kermesse degli Internazionali d’Italia ha regalato un palcoscenico straordinario per Matteo Berrettini. Il tennista romano venerdì pomeriggio era a Piazza del Popolo dove è stato posizionato uno splendido campo da tennis in terra rossa. Il tennista ha invitato numerosi bambini a giocare con lui passando qualche ora di relax prima dell’esordio del Masters 1000 di Roma previsto questa mattina.

10:15

