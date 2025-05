Berrettini, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Buona la prima per Matteo Berrettini , che ha esordito con un successo agli Internazionali BNL d’Italia . Il tennista azzurro ha superato in due set lottati Jacob Fearnley, che al primo turno aveva sconfitto un altro italiano, Fabio Fognini. Ottava vittoria in carriera sui campi del Foro Italico per Berrettini, apparso anche in buone condizioni fisiche dopo lo spavento di Madrid per il problema agli addominali. Al terzo turno se la vedrà contro il vincente del match Bublik-Ruud .

Berrettini, data e orario del match di terzo turno

La sfida di terzo turno con Matteo Berrettini protagonista andrà in scena lunedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, con orario e avversario ancora da definire.

Il bilancio di Berrettini a Roma

Per Matteo si tratta della quinta volta in carriera ai trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia. La sua unica sconfitta è arrivata nel 2018 contro Zverev. In due occasioni (2019 e 2021) si è spinto fino agli ottavi di finale, mentre il suo miglior risultato restano i quarti raggiunti nel 2020, quando venne sconfitto da Ruud.

Dove vedere il match di Berrettini in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le sfide del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030