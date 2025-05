Berrettini accende la sfida con Fearnley a Roma: la frase urlata al box e la reazione del fratello in tribuna

Matteo Berrettini non ha avuto vita facile nel suo primo match agli Internazionali BNL d'Italia contro il britannico Jacob Fearnley, che all'esordio aveva eliminato Fognini. Il tennista romano ha sì vinto il primo set per 6-4, ma nel secondo ha faticato in maniera significativa, trovandosi più volte in grande difficoltà. Proprio in una delle situazioni più delicate, però, Matteo è riuscito ad esaltarsi, facendo leva sul sostegno del pubblico presente sul Campo Centrale del Foro Italico. In particolare, è stata una frase ripetuta da Berrettini che ha infiammato la partita e che ha suscitato una reazione nelle persone presenti nel suo box.