Paolini-Ostapenko, ottavi Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha concesso il bis e si è regalata l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia . Dopo il successo al debutto ai danni di Sun, si è ripetuta contro la tunisina Ons Jabeur , liquidandola in due set. Continua dunque a sognare davanti al pubblico del Foro Italico la numero uno d’Italia, approdata per la prima volta in carriera agli ottavi a Roma. Adesso attende la lettone Jelena Ostapenko, che ha beneficiato del forfait di Siegemund.

Paolini-Ostapenko, data e orario del match

La prossima sfida che vedrà impegnata Jasmine Paolini, opposta a Ostapenko, andrà in scena lunedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Ostapenko

Jasmine è in svantaggio 2-1 nei precedenti. La sfida più recente è datata Doha 2025 (febbraio), con la lettone vittoriosa per 6-2 6-2. Sempre Ostapenko vinse in tre set al primo turno degli US Open nel 2023. L’unico successo di Paolini risale invece al lontano 2014, in occasione delle qualificazioni del torneo di Burnie, in Australia.

Dove vedere in tv il match Paolini-Ostapenko

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo femminile potranno essere inoltre seguite in dirette e in chiaro su Supertennis.

Internazionali d'Italia, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – € 13.150

SECONDO TURNO – € 21.215

TERZO TURNO – € 38.313

OTTAVI DI FINALE – € 66.110

QUARTI DI FINALE – € 124.700

SEMIFINALI – € 240.380

FINALISTA – € 456.735

VINCITRICE – € 877.390