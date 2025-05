Brignone pazza per Sinner e Paolini: è agli Internazionali di Roma con le stampelle

Tra campioni ci si intende, perciò Federica Brignone si sarà trovata sicuramente a suo agio al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia . Neppure l'infortunio ha fermato la sciatrice italiana, che in stampelle ha fatto tappa a Roma per ammirare da vicino i fenomeni del tennis italiano. " Visto che sport non ne posso fare... beh vado a vederlo " ha scherzato su Instagram. "Ho visto tanti atleti, italiani e stranieri. Abbiamo visto la partita di Berrettini, poi l'ho incontrato" ha raccontato la vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo generale.

Brignone ha poi salutato anche Jasmine Paolini: "L'avevo conosciuta anni fa a Courmayeur. Sta giocando davvero bene e sono molto felice per il suo percorso". Le due hanno scambiato un paio di battute in zona mista, facendosi l'in bocca al lupo a vicenda. "Sei stata bravissima" ha detto Federica, che poi ha risposto "Sto recuperando" alla domanda della tennista riguardante le sue condizioni dopo l'infortunio.

Le parole di Brignone su Sinner

Brignone non si è quindi lasciata scappare l'opportunità di conoscere Jannik Sinner: "Ho assistito al suo allenamento ed è impressionante. Vorrei avere la sua attitudine mentale, lo ammiro per tutto". In merito al ritorno in campo dopo la sospensione di tre mesi, invece: "Non è facile rientrare dopo un lungo stop. La cosa più difficile è l'aspetto mentale". Sul proprio infortunio, invece, Brignone ha detto: "È stato brutto, ma sto migliorando in fretta. Tra una decina di giorni comincerà una nuova sfida: camminare nel modo giusto". Infine, la sciatrice non ha nascosto la propria passione per il tennis: "È uno sport completo che mi diverte molto. L'avevo inserito nella mia routine una volta a settimana. Il mio infortunio è stato brutto, sto migliorando in fretta e ogni giorno faccio un piccolo step. Adesso tra una decina di giorni inizierò la nuova sfida di iniziare a camminare nel modo giusto. Sto lavorando molto forte. Voglio tornare sugli sci stando veramente bene".