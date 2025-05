De Minaur risponde a uno spettatore molesto e interviene l’arbitro: cosa è successo nella sfida con Nardi

Tensione tra De Minaur e uno spettatore: cosa è successo

Nel corso del secondo set la sfida è stata anche interrotta per qualche minuto dopo un momento di tensione tra De Minaur e uno spettatore, che cercava di infastidire l'australiano. Dopo aver conquistato il primo 15 del nono game, De Minaur è sembrato averne abbastanza del comportamento del tifoso e girandosi verso di lui gli ha risposto: "Puoi per favore smetterla?". Chiedendo che lo spettatore venisse espulso dallo stadio, De Minaur si è quindi rivolto al giudice di sedia che ha preso in mano la situazione: "Ti ho visto, è inutile che provi a parlare e se ti vedo farlo un’altra volta ti faccio buttare fuori. È chiaro?". La partita è poi continuata e a pochi minuti dall'accaduto, De Minaur ha trovato il break decisivo per chiudere la partita.