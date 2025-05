Medvedev e la battuta in conferenza stampa che fa ridere tutti: "Se non mi sveglio..."

ROMA - A Roma, teatro del suo ultimo trionfo nel 2023, Daniil Medvedev sta cercando di risalire la china e ritrovare la sicurezza nei propri mezzi. Il campione russo ha raggiunto gli ottavi di finale agli Internazionali BNL d’Italia: superato in due set Alexei Popyrin, ora si prepara ad affrontare Lorenzo Musetti per un posto nei quarti . “Partita alle 11:00? Se non imposto la sveglia...", ha ironizzato Medvedev durante la conferenza stampa.

Medvedev e i match giocati di mattina

“Ho visto alcune statistiche su di me che mostrano numeri migliori nei Masters 1000 sulla terra battuta che sul cemento ora. Ne ho persi alcuni nei primi turni, cosa che non è accaduto sul rosso. Mi sento bene sulla terra battuta, anche a Roma. Non vedo l'ora di giocare la prossima partita. Non credo ci siano molti giocatori a cui piace giocare alle 11:00, ma alcuni invece preferiscono la mattina. Come Grigor Dimitrov, per esempio, che si sveglia presto. Se non metto la sveglia, mi sveglio alle 10:00. Quindi non mi piace, ma ne ho giocate e vinte molte anche a questo orario”.

Il tempo libero di Medvedev e come si prepara alle partite

“Tempo libero? Anche nel giorno libero non hai molto tempo. Quando ho una partita, preferisco restare a letto e rilassarmi. Ho sempre detto che mi piacciono i Masters 1000 di due settimane, ma credo che il calendario dovrebbe essere totalmente diverso. Ho saltato alcuni tornei come Barcellona e non giocando puoi procurarti del tempo libero. Però puoi perdere punti. Allo stesso tempo, se li disputi tutti, giochi dieci settimane di fila e non è il massimo per la tua salute mentale e fisica”.