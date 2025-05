Paolini-Ostapenko diretta Internazionali di Roma, segui la partita di tennis di oggi

Jasmine Paolini c'è. Agli ottavi per la prima volta a Roma, ecco la sfida alla Ostapenko, pericolosa giocatrice numero 18 WTA. Servirà la miglior versione dell’azzurra, che sogna i quarti davanti al pubblico di casa e sgna anche di tornare numero 4 al mondo. In attesa di Sinner (primo pomeriggio) e Berrettini, in serata, tocca alla campionessa azzurra far impazzire il Foro Italico. Di seguito, dal prepartita alla fine, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.