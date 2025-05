Sabalenka e la passione per la pasta italiana: “Se la mangio…”

Aryna Sabalenka non ha mai trionfato in carriera agli Internazionali BNL d'Italia , ma nonostante questo è felice di tornare ogni anno al Foro Italico . Come per tanti altri tennisti, il torneo di Roma è infatti uno dei suoi preferiti e uno dei motivi è sicuramente il cibo italiano. Gelato, pasta e pizza sono le tre specialità che tutti i giocatori si godono durante le due settimane di torneo. La numero uno al mondo, però, ha una passione speciale per la pasta e non ha perso occasione per condividerla con il pubblico. In occasione dell'intervista post-partita dopo la vittoria all'esordio contro Potapova aveva rivelato: "Ho avuto la possibilità di scegliere se giocare alle 19 o alle 11. Ho scelto le 11 perché voglio andare a cena e mangiare pasta o pizza ".

Sabalenka e l'amore per la pasta

Dopo la vittoria contro Kostyuk per 6-1 7-6, in un match particolarmente combattuto tanto da superare le due ore di gioco, la tennista bielorussa ha ironizzato proprio sulla fatica fatta per vincere: "Ieri non ho mangiato la mia pasta preferita, quindi immagino sia per questo che non sono andata così bene". Infine, in vista del suo prossimo match - nei quarti di finale, in programma mercoledì 14 maggio, contro la cinese Zheng - ha aggiunto: "Spero che la pasta che mangerò martedì mi aiuti". Oltre ad ambire al suo primo trionfo agli Internazionali BNL d'Italia, Sabalenka spera dunque di fare più strada possibile nel torneo anche per trascorrere più tempo a Roma e godersi ancora un po' la cucina italiana.