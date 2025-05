Clamoroso, Djokovic si separa da Murray: è ufficiale 

Djokovic ha annunciato la fine del rapporto con Andy Murray con un post di ringraziamento sui social: "Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme". Finisce così un rapporto durato solo sei mesi, che era molto affascinante tra due leggende del tennis, a lungo rivali in campo. Un rapporto che ha avuto parecchi alti e bassi, ma che secondo le indiscrezioni sarebbe dovuto durare almeno fino a Wimbledon. La decisione, secondo quanto riportato dalla Bbc, sarebbe stata presa di comune accordo. Con Andy Murray al suo fianco, Djokovic ha raggiunto le semifinali degli Australian Open, ma poi è stato costretto a ritirarsi per infortunio dopo aver perso il primo set con Zverev.

Le parole di Murray: "Auguro a Novak il meglio"

Djokovic ha avuto una prima parte di stagione molto difficile, ha perso la sua prima partita in quattro degli ultimi cinque tornei, oltre ad essere stato battuto nella finale del Miami Open dal diciannovenne Jakub Mensik. Ha saltato il torneo di Roma per cercare di arrivare al top al Roland Garros. "Grazie a Novak per l'incredibile opportunità di lavorare insieme - le parole di Murray - e grazie al suo team per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi sei mesi. Auguro a Novak tutto il meglio per il resto della stagione".