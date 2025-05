Paolini, semifinale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Quello che sta facendo Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia non ha nulla di normale. Per una giocatrice che aveva sempre faticato al Foro Italico , tanto da non spingersi mai oltre i sedicesimi di finale, raggiungere la semifinale è un risultato fantastico . Paolini non solo ci è riuscita ma l’ha fatto da vera campionessa, eliminando avversarie del calibro di Jabeur, Ostapenko e Shnaider. E sognare la finale si può eccome perché al prossimo turno Jasmine attende la vincente del match Stearns-Svitolina.

Paolini in semifinale, data e orario del match

La semifinale con Jasmine Paolini protagonista andrà in scena giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico nella sessione diurna.

I precedenti tra Paolini e l’avversaria

Se l’avversaria di Jasmine dovesse essere Elina Svitolina, l’azzurra sarebbe in svantaggio 1-0 nei precedenti, con la sconfitta arrivata proprio nel 2025, negli Australian Open. Se invece dovesse arrivare in semifinale Peyton Stearns, sarebbe una sfida inedita perché l’americana non ha mai affrontato Paolini in carriera.

Dove vedere in tv il match di Paolini

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo femminile potranno essere inoltre seguite in dirette e in chiaro su Supertennis.

Internazionali d'Italia, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – € 13.150

SECONDO TURNO – € 21.215

TERZO TURNO – € 38.313

OTTAVI DI FINALE – € 66.110

QUARTI DI FINALE – € 124.700

SEMIFINALI – € 240.380

FINALISTA – € 456.735

VINCITRICE – € 877.390