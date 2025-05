Piove a Roma, Sinner si rilassa così: la partita a pallone con lo staff è virale

Jannik Sinner era pronto a scendere in campo per il suo match di ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia contro Francisco Cerundolo, quando all'improvviso è arrivata la pioggia che ha rimandato tutto. L'azzurro è dunque rimasto negli spogliatoi e, poiché l'acquazzone che si è abbattuto su Roma non accennava a dare tregua, ha dovuto escogitare un modo per rilassarsi e far passare il tempo. Fortunatamente tutto è più facile quando al suo fianco c'è un team di persone con cui si trova bene e riesce a ridere e scherzare. Non a caso le telecamere presenti all'interno del Campo Centrale, che immortalano anche ciò che accade dietro le quinte, hanno mostrato una scena molto simpatica con protagonista proprio il numero uno al mondo.