Musetti "rovina" la serata al padre: doveva andare a vedere il Milan, poi...

Lorenzo Musetti si è regalato una notte da sogno sul Campo Centrale del Foro Italico battendo Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(1) 6-4 per approdare in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia, dove ad attenderlo ci sarà Carlos Alcaraz. Un risultato di prestigio per il carrarino, che ha raggiunto per il terzo Masters 1000 consecutivo almeno la semifinale e riportato il tennis italiano a disputare il penultimo atto del torneo di Roma quattro anni dopo Lorenzo Sonego, che ci riuscì nel 2021. Il tutto sotto gli occhi attenti di papà Francesco, che pur di seguire la partita del figlio ha rinunciato nonostante la sua fede rossonera ad assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo Stadio Olimpico.