La fidanzata di Musetti si sfoga: "Dicevano che ero una femme fatale e che Sinner..."  

Mentre continua il percorso di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia, la sua fidanzata Veronica Confalonieri si sfoga sulle tante critiche ricevute in passato, alcune anche sul suo conto. "Ne abbiamo sentite di ogni – ha raccontato con amarezza al Corriere della Sera – anche da parte di ex giocatori che nulla sanno di noi… Che sono una famme fatale, che doveva cambiare coach , che Lorenzo è pieno di talento però Sinner è un’altra cosa … Lui si è soprattutto dispiaciuto per le critiche al progetto, che parte da lontano". Veronica ha dunque proseguito: "Ha conosciuto Simone Tartarini quando era bambino, la loro forza è che si conoscono a memoria e hanno un'affinità incredibile. Lorenzo si fida ciecamente di Simone, che durante la partita gli parla in continuazione, sa quali corde toccare, gli dice le cose nel modo giusto. Se nel futuro arriverà il famoso super coach, Simone dovrà sempre essere presente. È troppo importante per Lorenzo".

La storia d'amore tra Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri

Musetti e Veronica Confalonieri si sono conosciuti nel 2020 poiché la sorella di lei, Valentina, è sposata col tennista Gianluca Mager. La relazione è stata ufficializzata nel 2022, poi a marzo del 2024 è nato il primo figlio della coppia, Ludovico. "Il matrimonio? Ora è troppo concentrato sul suo lavoro, sta giocando bene, la Top 10 va consolidata. Per le nozze non c'è fretta, ci sono già tante cose in ballo – ha precisato la Confalonieri, cercando di far capire le emozioni che sta vivendo sulle tribune del Foro Italico – Mi sono ripromessa di non piangere, ma poi va a finire che mi emoziono sempre. Conosco talmente bene Lorenzo, le critiche che ha ricevuto per il carattere e per l'allenatore Tartarini, che ogni volta che riesce a esprimersi facendo vedere la bellezza che è, mi commuovo".

La vita privata di Lorenzo Musetti

Veronica ha inoltre parlato del Musetti privato: "Cosa mi è piaciuto di lui all'inizio? I suoi valori, speciali al giorno d'oggi. Ama tornare a casa, stare in famiglia, condividere. Quando torna da un torneo io penso che voglia rimanere un po' tranquillo, lo lascio in pace, e invece lui mi chiede di vedere mia sorella e i nipotini. Tra le persone che ama si ricarica. È un ragazzo d'oro. Non ero certa che volesse diventare padre così giovane, non era previsto: mai avrei voluto che si sentisse obbligato, dentro un incastro. Ne abbiamo parlato molto, in privato. Un figlio è molto più di un matrimonio. Volevo che fosse felice dell'idea della paternità. Si è dimostrato maturo anche in quella circostanza. Abbiamo sempre desiderato una famiglia: oggi siamo felici. Lorenzo ha una sensibilità unica. Ecco perché quando vince mi viene da piangere".

Chi è Veronica Confalonieri, la fidanzata di Musetti

Classe 2002, Veronica Confalonieri è nata e cresciuta in Liguria. Lavora nel mondo del design, e dopo essersi laureata allo Ied, l'Istituto Europeo di Design, si è specializzata in grafica, venendo assunta, nel 2019, da Sky. Ha giocato a tennis da bambina e l'amore per questo sport è rimasto. Ed è stato il punto di incontro con Musetti: “Eravamo amici, lo siamo stati a lungo, ci confidavamo. Lui mi ha sempre considerata una persona su cui poter fare affidamento, un punto di riferimento, poi le cose si sono evolute”.