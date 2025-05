Panatta asfalta Musetti, il duro commento spiazza tutti: "Ora basta, però. Contro Alcaraz sembrava..."

Un Adriano Panatta insolitamente nervoso ha commentato molto duramente la sconfitta di Musetti in semifinale contro Alcaraz a Roma. A colpire in negativo l'ex stella del tennis italiano è stato soprattutto l'atteggiamento avuto da Lorenzo per tutto il match. "Ti dico la verità, ci sono rimasto male e sono molto deluso dal suo comportamento in campo - ha detto Panatta a Paolo Bertolucci durante il loro nuovo appuntamento con il podcast "La Telefonata" -. Mi è sembrato di essere tornato a un anno fa: ogni punto era un lamento. Io lo so cosa vuol dire giocare sul Centrale, sappiamo dei mulinelli quando c'è il vento. È tutto molto imprevedibile, addirittura con la terra rossa negli occhi. Ma è un discorso che valeva anche per Alcaraz e lui non si è mai lamentato, al massimo ha fatto un mugugno".

Panatta attacca Musetti: "Basta con tutti questi lamenti!"

Panatta non condivide la tendenza al lamento del giovane tennista azzurro, un difetto che sembrava finalmente aver abbandonato nelle ultime uscite e che invece nella semifinale degli Internazionali si è riproposto in modo importante: "Che ogni volta si debba stare lì a sentire i suoi discorsi contorti, e che pizza! Lorenzo era convinto di batterlo, soprattutto dopo aver visto quello che era successo a Montecarlo. Invece ha sbagliato due palle all'inizio e è partito con la sua battaglia contro il vento, contro la terra. Sicuramente condizionato dal fatto che dall'altra parte Alcaraz non stava giocando bene. Questa però non è una scusante. Lui come gioca, secondo me, vale la Top 5. Poi arriva sempre in semifinale, ormai. Però l'atteggiamento non è di quella categoria, io se fossi il suo allenatore impazzirei a sentire che mi parla a ogni punto. Ma come si fa? Alcaraz ieri in conferenza ha detto: 'L'importante era vincere anche con una gara sporca', hai capito la differenza tra chi ha vinto quattro Slam e chi zero? La dichiarazione è da giocatore vero, da fuoriclasse assoluto. Non è che si può sempre dare spettacolo, a volte serve portare a casa il match ed essere pratici e questo Musetti mi dispiace ma ancora non ce l'ha. Deve modificare quest'ultimo aspetto per entrare tra i migliori cinque. Secondo me ce la può fare ma serve che si sbrighi...", ha concluso un indispettito Panatta.