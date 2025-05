Il tennis italiano guarda al futuro con "Young Talent Team": borse di studio ai migliori talenti azzurri

L’Italia del tennis celebra i suoi successi, ma guarda lontano e costruisce con attenzione i prossimi quindici anni . È una visione chiara, più volte ribadita dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi : programmare è la chiave per crescere ancora e far sì che l’estate del tennis non finisca mai.

In questo cammino la FITP non è sola: al suo fianco, c’è BNL BNP Paribas con il progetto “Young Talent Team”. Dal 2019 questa iniziativa punta sui migliori talenti del tennis giovanile italiano, selezionati tra i 12 e i 18 anni grazie al supporto del settore tecnico federale. A questi ragazzi vengono assegnate borse di studio per abbattere le barriere economiche e accompagnarli nel loro percorso sportivo e personale. Il tennis, in questo contesto, diventa strumento di formazione, crescita e inclusione.

Dalla nascita del programma a oggi, oltre 100 giovani atleti sono entrati a farne parte. Tra loro c’è stato anche Federico Cinà, che quest’anno ha coronato il sogno di giocare nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. E proprio tanti dei ragazzi sostenuti da BNL BNP Paribas hanno preso parte all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia under 16, vetrina che l’anno scorso ha visto trionfare la Young Talent Ilary Pistola.

L’obiettivo di questa sinergia è chiaro: diventare un vero e proprio “incubatore” di campioni, capaci non solo di vincere in campo, ma anche di rappresentare con orgoglio i valori della maglia azzurra. Oltre al sostegno economico, infatti, il progetto prevede tre raduni tecnici durante l’anno, arricchiti da attività formative che vanno oltre l’aspetto puramente sportivo. Un esempio? L’incontro con Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner: un momento speciale e formativo, che i ragazzi non dimenticheranno facilmente.

Nel 2025, il progetto BNL Young Talent Team conta 24 atleti, con nomi già affermati nel panorama nazionale giovanile e proiettati verso la scena internazionale. Tra i ragazzi più grandi spiccano i 2009 Filippo Garbero e Mattia Pescosolido, mentre nel settore femminile si fanno notare le 2010 Camilla Castracani e Anna Nerelli.

Segue l’elenco completo dei protagonisti del futuro:

