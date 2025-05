Sinner asfaltato da Alcaraz, Vagnozzi prova a caricarlo così: "Jan, adesso..."

La finale degli Internazionali BNL d'Italia è precipitata improvvisamente per Jannik Sinner, che dopo aver mancato due set point sul 6-5 ha perso il tie-break ed è crollato nel secondo set. Per tentare di tirare su di morale l'azzurro e caricarlo, dal suo box sono arrivate parole di incitamento. In particolare, è stato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi, a cercare di incitarlo e spingerlo a non mollare nonostante la situazione di punteggio apparentemente compromessa. Con Carlos Alcaraz avanti di un set e un break - 7-6 3-0 -, prima del turno di servizio di Jannik il suo angolo si è finalmente fatto sentire, dandogli un consiglio prezioso.