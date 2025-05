Alcaraz da applausi, la frase da gentiluomo detta a Sinner a rete dopo la vittoria a Roma

Giocare la finale degli Internazionali BNL d'Italia sul Campo Centrale contro Jannik Sinner non deve essere stato facile per Carlos Alcaraz, che però si è guadagnato il rispetto e gli applausi del pubblico italiano. Al termine della finale, vinta per 7-6 6-1, lo spagnolo ha infatti detto una frase da vero gentiluomo al suo avversario, dimostrando grande sportività. A metà campo, in occasione dell'abbraccio tra i due a fine match, Alcaraz si è rivolto a Sinner dicendogli: "Congratulazioni Jan, dai. Hai fatto una bella finale". Come se non bastasse, lo spagnolo ha inoltre applaudito per parecchi secondi Jannik Sinner mentre quest'ultimo ritirava il suo trofeo in occasione della cerimonia di premiazione. Non è un caso che anche il pubblico del Foro Italico abbia riservato applausi a scena aperta a Carlos.