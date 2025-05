Wawrinka ignora Sinner, la classifica dello svizzero snobba Jannik: ecco dove lo ha piazzato!  

Stan Wawrinka era stato uno dei tennisti più critici nei confronti di Jannik Sinner in occasione del caso Clostebol . Dopo la notizia della sospensione di tre mesi aveva scritto sui social "Non credo più in uno sport pulito". In occasione del ritorno in campo dell'azzurro, invece, aveva ribadito la propria posizione, affermando che la gestione dell'intero caso aveva "fatto male al tennis", minandone la credibilità. Sinner ovviamente ha ignorato queste parole e non ha risposto allo svizzero, ma inevitabilmente i rapporti tra i due - che a inizio anno, a Melbourne, si erano persino allenati insieme - si sono raffreddati . Un'altra conferma è arrivata da un video postato sui social con Wawrinka protagonista.

Wawrinka snobba Sinner nella sua Top 10

Intervistato da Eurosport France alla vigilia del Roland Garros, a Stan Wawrinka è stato chiesto di mettere in ordine dal primo al decimo posto dieci giocatori che hanno scritto - o stanno ancora scrivendo - la storia del tennis. Al primo posto l'elvetico ha messo Novak Djokovic, seguito poi dal connazionale e amico Roger Federer, quindi Rafa Nadal. Hanno completato la top 5 Pete Sampras e Carlos Alcaraz. Stan ha poi scelto Agassi per il sesto posto, Murray per il settimo e Kuerten per l'ottavo. E Jannik Sinner? Ultimo. Decima posizione per l'azzurro, alle spalle persino dello stesso Wawrinka, nono. Essendo una classifica personale, ovviamente non ci sono scelte giuste o sbagliate; fatto sta che la scelta di ignorare Sinner non è passata inosservata e, secondo molti, non è stata una casualità.