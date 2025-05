Kyrgios ci risiamo, il nuovo pesante attacco a Sinner: "Facciamo così..."

Dopo tre mesi di sospensione per il caso doping, Jannik Sinner ha finalmente fatto il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo ha rispettato le aspettative e fatto anche qualcosa di più arrivando in finale agli Internazionali BNL d'Italia , dove si è arreso a Carlos Alcaraz . Un risultato importante che darà fiducia all'azzurro in vista del Roland Garros , secondo Slam dellan stagione che perenderà il via il 25 maggio. Il ritorno in grande stile di Sinner ha riacceso anche il fuoco Nick Kyrgios, che è tornato all'attacco nei confronti dell'altoatesino per la gestione del caso doping.

Kyrgios torna all'attacco contro Sinner

In un recente intervesto in un podcast, Kyrgios ha dichiarato: "Sinner è il numero uno al mondo. È come se fosse Nikola Jokic in NBA. Quindi, pensi che assuma un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari e questo fisio porterà un dannato bisturi nella sua borsa senza niente intorno?. Tipo, senza custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito, spalmerà della crema da massaggio su un taglio? Ma dai… io pago il mio fisio centinaia di migliaia di dollari. Metto la mia fiducia nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro per prendersi cura del mio corpo, per assicurarsi che non succeda. È il numero uno al mondo. Pensi che non lo sapesse? Pensi che quel livello di ingenuità possa esserci quando sei il numero uno al mondo? Questi tizi sono dannatamente diligenti, fratello. Questi tizi non bevono nemmeno un sorso di dannato alcol, e permetterebbero… si comporterebbero come se non sapessero? Dai, dai". L’australiano ha concluso, sulle dimissioni di Massimo Calvelli, CEO dell'Atp: "E poi pensate che sia solo una coincidenza che il CEO dell'ATP sia italiano e ora si sia dimesso? Si è dimesso all’improvviso. Perché ti sei dimesso ora? C'è qualche motivo per questo? La PTPA sta facendo causa all'ATP e ora lui... ok, devo dimettermi ora. Perché ti dimetti? Ehi, com'è successo?".