Atp Amburgo, esordio ok per Cobolli: Sachko battuto in rimonta

AMBURGO (GERMANIA) - Debutto con vittoria per Flavio Cobolli nel 'Bitpanda Hamburg Open' (Atp 500 - montepremi 2.158.560 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del 'Rothenbaum Tennis Stadium' di Amburgo, in Germania. Il 23enne romano, numero 35 del mondo e reduce dal ko con Altmeier ai quarti di finale nel Challenger 175 di Torino, si riscatta battendo in rimonta per 5-7, 6-2, 6-2 dopo due ore e 35' di battaglia, l'ucraino Vitaliy Sachko, 235° giocatore del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser.