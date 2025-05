Djokovic annuncia il nuovo allenatore: ecco chi è

A sette giorni esatti dalla separazione con Andy Murray , Novak Djokovic ha svelato il nome del suo prossimo coach. Il 24 volte campione Slam ha scelto il serbo Dusan Vemic, quarantottenne ex tennista serbo che in passato si è ritrovato già al fianco di Nole in doppio. Vemic siederà nel box già a partire dalla trasferta all' Atp 500 di Ginevra , dove Djokovic esordirà contro Marton Fucsovics con l’obiettivo di mettere più partite possibili nelle gambe in vista del grande appuntamento del Roland Garros , dove l’anno scorse si spinse sino ai quarti di finale. Durante la conferenza stampa del torneo di Ginevra, Djokovic su Vemic ha dichiarato: "Era nel mio team qualche anno fa. È il mio allenatore qui e lo sarà al Roland Garros".

Djokovic, il retroscena sulla rottura con Murray

"Non posso dirvi di più di quello che avete letto nelle nostre dichiarazioni – ha spiegato Nole sulla rottura con Murray –. Abbiamo detto che non eravamo impegnati a lungo termine. L’Australia è stata un test. Poi ci siamo detti che avremmo lavorato a Indian Wells e Miami. Sulla terra battuta, andavamo a vedere torneo dopo torneo. E abbiamo deciso di separarci. Sentivamo di non poter ottenere di più da quel sodalizio in campo. Il mio rispetto per Andy rimane lo stesso. Ed è ancora più grande da quando lo conosco meglio come persona. Ha una grande intelligenza tennistica. Uno stato d’animo raro per un campione".