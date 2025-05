Alcaraz, il gesto di rispetto per Sinner è da campione: cosa ha fatto durante la festa agli Internazionali

Un gesto da campione. Alcaraz dopo la vittoria contro Sinner in finale a Roma agli Internazionali ha giustamente festeggiato con tutto il suo team. Negli spogliatoi del Centrale però ha anche dimostrato un grandissimo rispetto verso Jannik, quando ha chiesto ai membri del suo staff di non gridare troppo forte perché il tennista italiano, appena sconfitto, poteva essere lì vicino. "Fate piano - ha detto - non so se loro sono lì". Carlos prima della finale ha specificato che con Sinner non c'è un rapporto di amicizia stretto, anche perché sono rivali in campo, ma tra loro c'è grandissimo rispetto. Lo dimostra anche il video postato sul profilo social degli Internazionali d'Italia che testimonia questo bellissimo gesto di fair play.

Alcaraz, l'insegnamento del padre

Un comportamento ineccepibile, che probabilmente gli ha trasmesso la sua famiglia. Dopo che Alcaraz ha fatto il Championship point è andato ad abbracciare la sua famiglia, ma il padre prima ha dedicato un applauso a Sinner, sconfitto. In campo tra di loro è sempre battaglia, ma fuori è tutta un'altra cosa. Al Roland Garros, Sinner proverà a prendersi la rivincita anche se in questo momento il più forte sulla terra è lo spagnolo.