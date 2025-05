Kyrgios non si arrende, torna a Wimbledon usando il ranking protetto

Dopo il Roland Garros, dove farà il doppio, Nick Kyrgios ha deciso di tornare in campo anche a Wimbledon, ma questa volta nel singolare. Il tennista australiano nello slam sull’erba ha raggiunto la finale nel 2022, prima di cadere nell’incubo degli infortuni che ha condizionato la sua carriera. Ha provato a tornare in campo più volte, convinto di poter essere in grado ancora di competere con i più grandi, ma sempre con scarsi risultati. Di recente si sta mettendo in mostra più per i suoi continui attacchi insensati a Jannik Sinner, peraltro sempre senza alcuna risposta, e per le iniziative fuori dal campo, come lo sbarco su Only Fans. Kyrgios comunque ha deciso di beneficiare del ranking protetto, e così accede direttamente nell’entry list, come testa di serie numero 22. Chissà se un giorno vedremo un match contro Sinner. Sarebbe sicuramente suggestivo.

