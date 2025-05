Kyrgios torna single e sbarca su OnlyFans con un assurdo programma  

Nuovo impegno su OnlyFans per Nick Kyrgios , che è sbarcato sulla piattaforma per adulti nel 2023. Il tennista australiano, che lo scorso marzo ha rotto con la fidanzata Costeen Hatzi, dopo quattro anni insieme, si prepara a presentare un nuovo reality per OnlyFans TV insieme a Sophie Stonehouse e Rachel Starr . Intitolato Smash City , il programma vedrà i creatori di OnlyFans sfidarsi sul campo da pickleball nella speranza di vincere 20.000 dollari. In tutto quattro episodi disponibili dal prossimo 13 giugno. Lo show è stato presentato da Kyrgios in una clip in cui lui e Starr si divertono a giocare a pickleball. "Su chi scommetti? Tennis incontra Pickleball", recita la didascalia del post.

Kyrgios su OnlyFans

Kyrgios si è iscritto su OnlyFans nel 2023, spiegando la sua intenzione di mostrare ai fan "tutti" i suoi "lati" dopo che un infortunio lo aveva costretto quell'anno a stare fuori dai campi da tennis. "Certo, ci saranno palline da tennis, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma avranno anche l'opportunità di vedere tutti i miei lati più diversi", aveva detto per poi aggiungere: "Giochi, tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto in gioco e porterò con me i fan!".

La rottura con Costeen Hatzi

Nick Kyrgios e Costeen Hazi, di professione influencer e modella, si sono lasciati lo scorso marzo. Pare che la rottura si avvenuta in maniera pacifica. I due avevano cominciato a frequentarsi nel 2021. Sembravano innamorati perdutamente l'uno dell'altra fin dal loro primo incontro, avvenuto dopo che lui aveva mandato un messaggio ad Hatzi sui social media a proposito di uno specchio che lei stava vendendo. Lui andò a casa sua per ritirare lo specchio ed è stato "amore a prima vista". La coppia è diventata ufficiale nel gennaio 2022 e ha iniziato a convivere; Hatzi è stata vista regolarmente seguire il suo fidanzato in giro per il mondo mentre gareggiava nell'ATP Tour. L'Herald Sun ha rivelato che si sono lasciati dopo un torneo a marzo, con Hatzi che ha scherzato: "Forse mi allontanerò dagli atleti".