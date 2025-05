Moya nuovo allenatore di Sinner? Le parole dell’ex coach di Nadal

Nella giornata di martedì aveva iniziato a prendere piede l'ipotesi di Carlos Moya come nuovo coach di Jannik Sinner al fianco di Simone Vagnozzi. L'indiscrezione era stata lanciata dal portale russo Bolshe, che in precedenza aveva già anticipato Marat Safin come nuovo allenatore di Andrey Rublev e la decisione di Jasmine Paolini di sostituire Renzo Furlan con Marc Lopez. Secondo quanto riportato, l'ex coach di Rafael Nadal sarebbe stato pronto a prendere il posto di Darren Cahill, che a inizio anno ha annunciato il suo ritiro dalla panchina, a partire dalla prossima stagione.