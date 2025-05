Il boom della Paolini e l’interesse crescente verso il tennis femminile

Il tennis italiano sta indubbiamente vivendo la sua età dell’oro, per questo tutti oggi si chiedono dove sia possibile crescere ancora. La risposta è presto detta: nel movimento femminile. Perché è vero che le donne azzurre sono capitanate da una certa Jasmine Paolini, n.4 del mondo e fresca vincitrice a Roma, ma dietro di lei c’è poco altro. Appena due, infatti, le altre giocatrici in top 100 (Bronzetti n.54 e C