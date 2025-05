Cobolli batte Davidovich Fokina e vola ai quarti di finale ad Amburgo

Ritrova il sorriso Flavio Cobolli che, dopo la prematura e dolora eliminazione agli Internazionali d'Italia e l'uscita di scena al secondo turno del challenger di Torino, avanza ai quarti di finale del torneo di Amburgo , in Germania, Atp 500 da oltre 2 milioni di euro di montepremi. Per il romano, che al debutto era stato costretto a rimontare contro il lucky loser ucraino Vitali Sachko , altra vittoria sofferta, stavolta contro la testa di serie numero 5 del torneo, lo spagnolo Davidovich Fokina .

Cobolli più forte anche del vento

In un match condizionato dal forte vento, che ha alzato la quota degli errori non forzati da parte dei due giocatori, Cobolli si impone per 6-4, dopo una primo set caratterizzato dai continui break, e per 7-5 nella seconda partita, che lo vede rimontare dal 2-5 in favore dello spagnolo.

Ai quarti un Bautista Agut in grande spolvero

Sarà iberico anche il prossimo rivale di Cobolli, che sfiderà l'esperto Bautista Agut, protagonista dell'impresa di giornata, grazie al successo per 6-2, 6-3 sul favoritissimo Tiafoe, testa di serie numero 2 del torneo tedesco.