L'attacco improvviso a Sinner dopo la finale di Roma: "Alcaraz maestro di scacchi, lui invece..."

Quello agli Internazionali BNL d'Italia è stato senza dubbio un ritorno in grande stile per Jannik Sinner, tornato a disputare un torneo ufficiale a quattro mesi di distanza dagli Australian Open e dopo tre mesi di stop in seguito alla sospensione per il caso doping. Il numero uno al mondo ha alzato il livello del proprio gioco partita dopo partita riuscendo ad approdare in finale, dove si è però dovuto arrendere a Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4) 6-1. A pochi giorni dalla finale, è arrivato sui social il commento di Paul McNamee, ex tennista australiano già numero 1 del mondo in doppio, che ha detto la sua sulla rivalità Sinner-Alcaraz.