Arnaldi-Djokovic, quarti di finale Atp 250 Ginevra: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A un mese di distanza dall'incrocio andato in scena al primo turno del Masters 1000 di Madrid , Matteo Arnaldi e Novak Djokovic si troveranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro nei quarti di finale dell' Atp 250 di Ginevra . In quell'occasione ad avere la meglio fu l'azzurro, che nel torneo svizzero ha superato Hugo Gaston all'esordio e Fabian Marozsan agli ottavi. Il serbo ha invece conquistato il primo successo della sua stagione sul rosso, battendo al debutto Marton Fucsovics .

Arnaldi-Djokovic, quando si gioca il match

Il match tra Arnaldi e Djokovic, valevole per i quarti di finale dell'Atp 250 di Ginevra, andrà in scena giovedì 22 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 18:00.

I precedenti tra Arnaldi e Djokovic

C'è un solo precedente tra Arnaldi e Djokovic, quello andato in scena un mese fa al primo turno del Masters 1000 di Madrid, dove ad avere la meglio è stato l'azzurro con il punteggio di 6-2 6-4.

Dove vedere Arnaldi-Djokovic in tv

L'incontro tra Arnaldi e Djokovic a Ginevra sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Ginevra, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.390

SECONDO TURNO – € 10.460

QUARTI DI FINALE – € 18.015

SEMIFINALE – € 31.090

FINALISTA – € 52.890

VINCITORE – € 90.675